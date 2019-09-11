«100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько

11.09.2019 11:54

Принятие законопроекта №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" от 30 августа предусматривает рост ставки акцизного налога на сигареты в 2,5 раза, что приведет к росту цен 2,5-3 раза - до 80-100 грн за пачку сигарет с 1 января 2020 года.

Об этом заявила директор по внешним связям ЧАО "Филип Моррис Украина" Наталия Бондаренко, пишет from-ua.

"Изменения, предусмотренные законопроектом №1210, несут высокие риски как для табачной отрасли, так и для государства. Законопроект предлагает повысить ставку акцизного налога на сигареты в 2,5 раза, что приведет к росту цен 2,5-3 раза - до 80-100 грн за пачку сигарет. Как следствие, увеличение ценового разрыва со странами-соседями и низкая покупательная способность граждан может привести к резкому росту уровня контрабанды", - отметила она.

По оценкам "Филип Моррис Украина", объем нелегального рынка может достичь 27 млрд сигарет, то есть около 50% легального рынка табачных изделий.

"Это повлечет значительное снижение продаж легальными производителями, а государство соответственно не получит ожидаемых доходов от акцизного налога от табачной индустрии. Мы уже наблюдали последствия политики 30-40% ежегодного повышения ставок акциза за прошедшие четыре года - рост нелегального рынка в семь раз за этот период. Поэтому считаем, что повышение ставок акцизного налога не позволит удержать легальный рынок на существующем уровне", - заметила Бондаренко.

Директор по внешним связям "Филип Моррис Украина" обратила внимание, что законопроект также предлагает в четыре раза повысить ставки налогообложения на табакосодержащие изделия для нагрева, изменив при этом и подход к налогообложению данной категории табачных изделий.

"По нашим данным, более 400 тыс. курильщиков в Украине и 11 млн людей в мире уже отказались от курения сигарет в пользу использования технологии нагрева табака. Для них подорожание продукции в два раза станет неприятной новостью, которая может вернуть их к старым привычкам", - сообщила Бондаренко.