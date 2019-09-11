"ЕС": "В 2014 году зеленые человечки захватили Крым, а сегодня они захватывают Верховную Раду". ВИДЕО

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"Слуги народа" ответили на жесткое высказывание "ЕС".
Во время пленарного заседания депутатов Верховной Рады, между политсилами "Слуга народа" и "Европейская Солидарность" произошла небольшая словесная перепалка, — сообщает "Диалог.UA", со ссылкой на RadaTVchannel Депутат от фракции экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко, назвала всю "Зе-команду" "зелеными" человечками и "югендом". Услышав это, депутат от "Слуги народа" Дмитрий Разумков тут же перекрыл микрофон, сказав, что подобные высказывания недопустимы.
По словам депутата от "Европейской солидарности", прямо сейчас фракция "Слуга народа", намеренно или по глупости, превращает украинский парламент в АРК Крым после аннексии. Сначала оппозицию разместили на галерку, а теперь попросту выключают микрофон, когда вздумается. И это все не говоря о весьма сомнительных законах, принимаемых "слугами народа". А им нужно уделить особое внимание. Поговорить есть о чем. "Вы уничтожаете не только оппозицию, но парламентаризм в целом", — сказала Ирина Геращенко во время своего выступления. После выключения микрофона нардепы от фракции "Европейская солидарность" поднялись к трибуне ,чтоб поддержать свою коллегу.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, ЕС, Верховная Рада, Геращенко, Слуга народа
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