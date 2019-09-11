Медреформа в действии: какие услуги будут бесплатными для украинцев в 2020 году

11.09.2019 14:45

В 2018 году в Украине стартовала медреформа первичной медицины, после чего в Украине начались реформы вторичного звена, в рамках которых медицины учреждения здравоохранения будут получать выплаты за предоставленные услуги по лечению инсульта, инфаркта и за роды. Программа медицинских гарантий (или гарантированный пакет медицинских услуг) должна заработать уже в 2020 году.

Об этом сообщил председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко, говорится в сообщении на странице службы в социальной сети Facebook, передают Украинские новости.

"8500 грн - за роды, 19500 грн - за лечение одного инсульта, 15800 грн - за лечение инфаркта - именно столько планирует платить Национальная служба здоровья Украины учреждениям здравоохранения по программе медицинских гарантий в 2020 году. Эти услуги будут полностью бесплатными для украинцев, ведь они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов", - говорится в нем.

В программу медицинских гарантий войдут услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной медицинской помощи и реабилитации. Полный перечень бесплатных для украинцев медицинских услуг будет известен после утверждения Государственного бюджета на 2020 год.

Отмечается, что программа в первую очередь будет фокусироваться на медицинских услугах, связанных с лечением острого мозгового инсульта, инфаркта миокарда, помощь в родах и неонатальная помощь, эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Именно за эти услуги НСЗУ будет платить медицинским учреждениям по приоритетному тарифу, который позволит пациентам получать эти услуги бесплатно и соответствующего качества.

"Национальная служба здоровья работает в интересах пациента. Сегодня бесплатный перечень услуг доступен на первичке. Дальше - будет расширяться на другие уровни медицинской помощи. Пациент пользуется. НСЗУ платит. Если заведение заключило договор с НСЗУ на предоставление приоритетных услуг и получает оплаты за этим договором, никто в этом заведении не может требовать у пациента деньги за это. Если же такое происходит, пациент может обратиться в контакт-центр НСЗУ по короткому номеру 16 77 Мы изучим случай и при необходимости будем принимать соответствующие меры. Мы вправе приостановить оплаты и даже расторгнуть договор. И я бы не рекомендовал заведениям так рисковать", - сказал Петренко.

Услуги специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий можно будет получить бесплатно только по направлению врача первички или лечащего врача. Но есть исключения. Без направления специализированную медицинскую помощь в соответствии с медицинскими показаниями можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также без направления безвозмездно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии.