Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Между летом и осенью: озвучен свежий прогноз погоды

11.09.2019 10:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Между летом и осенью: озвучен свежий прогноз погоды

Согласно данным Погода УНИАН, 11 сентября в Украине сохранится теплая погода.
На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +29°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +27°.
В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +8°, днем до +27°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 11 сентября - Иоанна Крестителя, усекновение головы. Ивана Головосека. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме.



Теги: Донбасс, солнце, тепло, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх