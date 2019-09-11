Последние новости раздела
- Дельные советы от «Оникс», как подобрать женский серебряный крестик17:59
- Соловьев рассказал, что сделает Шойгу, если Украина "дернется в Крым" на танках16:31
- На складах Минобороны в Калиновке гремят взрывы16:10
- Медреформа в действии: какие услуги будут бесплатными для украинцев в 2020 году14:45
- С мечтами про «Оскар». Как развивается современное украинское кино?13:40
- Зеленский "заморозил" громкое решение Порошенко по России: никто не понимает, что происходит13:36
- Минветеранов плюс МинВОТ: «против» и «за» объединения министерств13:34
- На смену фельдшерам. Кто такие парамедики?13:26
- Вот и дождались: Рябошапка сделал заявление об аресте Порошенко12:49
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько11:54
Между летом и осенью: озвучен свежий прогноз погоды
11.09.2019 10:33
Согласно данным Погода УНИАН, 11 сентября в Украине сохранится теплая погода.
На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +29°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +27°.
В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +8°, днем до +27°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 11 сентября - Иоанна Крестителя, усекновение головы. Ивана Головосека. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме.
Теги: Донбасс, солнце, тепло, прогноз погоды
Читайте также:
- Лето ещё побалует солнцем и теплом: Синоптики рассказали о погоде на этой неделе
- Тепло и солнечно: Синоптики рассказали о погоде на Пасху
- Последние «летние» деньки: опубликован свежий прогноз погоды
- Вот какими будут эти выходные: прогноз от украинских синоптиков
- Солнечная и теплая погода окутает Украину, но есть одно но
- Никакой "зрады": синоптик порадовала свежим прогнозом погоды в Украине
- В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар17:54
- В Донецке на шахте им. Засядько травмирован горняк17:32
- В сети опубликовали кадры, как в Макеевке автомобиль сбил человека. ВИДЕО17:09
- «Привлекаются меценаты»: в ОРДО объяснили, кто финансирует концерты российских артистов16:47
- В Мариуполе на школьном футбольном поле внезапно умер студент15:49
- «Каждый день минируют»: в из-за «минирования"Донецке перекрыт переезд15:27
- Транспортники Донбасса предлагают возить людей между КПВВ бесплатно13:10
- В Зайцево обстрелом уничтожен жилой дом12:16
- На Донетчине 2-летнего ребенка насмерть засыпало песком10:09
- «Оставили без боя»: Гиркин заявил, что подразделение НВФ покинуло важную позицию 09:56
- Дельные советы от «Оникс», как подобрать женский серебряный крестик17:59
- В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар17:54
- В Донецке на шахте им. Засядько травмирован горняк17:32
- В сети опубликовали кадры, как в Макеевке автомобиль сбил человека. ВИДЕО17:09
- «Привлекаются меценаты»: в ОРДО объяснили, кто финансирует концерты российских артистов16:47
- Соловьев рассказал, что сделает Шойгу, если Украина "дернется в Крым" на танках16:31
- На складах Минобороны в Калиновке гремят взрывы16:10
- Honda озвучила цену своего первого электромобиля16:00
- В Мариуполе на школьном футбольном поле внезапно умер студент15:49
- «Каждый день минируют»: в из-за «минирования"Донецке перекрыт переезд15:27
- Дельные советы от «Оникс», как подобрать женский серебряный крестик17:59
- Медреформа в действии: какие услуги будут бесплатными для украинцев в 2020 году14:45
- С мечтами про «Оскар». Как развивается современное украинское кино?13:40
- Гороскоп удачи на 11 сентября: названы везунчики13:02
- «Минск-3» или мир за полгода: Возможны ли подвижки по Донбассу10:45
- Амнистия и русский язык как второй государственный: военная часть конфликта на Донбассе исчерпана09:29
- Что расскажет о вашей личности размер мизинца09:08
- Гороскоп на11 сентября для всех знаков Зодиака21:55
- 4 приема от Зигмунда Фрейда, которые позволят узнать темные стороны любого человека19:28
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"18:33
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление