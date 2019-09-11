Мирослав Гай выступил со срочным заявлением: "Несемся в ад с ветерком"

11.09.2019 19:47

Известный украинский волонтер и блогер Мирослав Гай встревожен недавней встречей президента Владимира Зеленского со скандальным олигархом Игорем Коломойским. С настораживающим заявлением Гай выступил в Facebook, передает "Диалог.UA".

Посмотрел фоточку из Офиса президента, куда Игорь Варьевич любезно пригласил Зеленского на совещание. Говорили о бизнесе. В частности, об энергетическом. Договорились, что надо продолжить в том же духе и не забыть отшлепать членов НКРЕКП за отказ от старых схем, которые давали льготы феросплавникам. Ну и то, что закупки российского угля увеличились втрое, как и цена, что теперь дороже, чем в "Роттердам +" - непорядок, надо еще. Несемся в ад с ветерком. Но во всем этом виновен Порох, мне так на Г+Г сказали. А теперь еще и с обысками в офис ПриватБанка пришли с спецназом. Потому что негоже ребенку быть далеко от "семьи". Вот "Нефть Форс", хороший ребенок "Приват-групп" и делает все, как следует, как папа сказал и перепродает российский уголь в государственный Центрэнерго, который, в свою очередь, перепродает энергию по более низкой себестоимости цене гражданам? А нит. Ферросплавным заводам Игоря Валерьевича. И так должно быть по всей стране. Ну, а НАБУ пусть Порошенко и Климкиным занимается, потому что они против мира и дружбы с лучшим другом Украины - Путиным.