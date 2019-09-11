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Мороз розповів, про що має пам’ятати президент після голосування за імпічмент
Якби закон про імпічмент було прийнято після вбивства Гонгадзе, то Кучма пішов би у відставку з усіма наслідками, а його послідовники були б застережені від «певних речей». Про це в ексклюзивному коментарі журналісту інтернет-видання Новости Украины – From-UA розповів український політик та громадський діяч, Голова Верховної Ради України у 1994–1998 та 2006–2007 роках Олександр Мороз.
На думку нашого співрозмовника, ухвалення закону про імпічмент президента є корисним, потрібним і обумовленим Конституцією.
«Закон про імпічмент передбачений в Конституції, тому вже виходячи з цього він обов'язково має бути прийнятий Верховною Радою. А буде чи не буде - це вже залежить від організації державного управління і влади, від якості політичної системи та інших обставин», - зазначає політик.
Олександр Мороз називає закон про імпічмент своєрідним «страхуванням» від поганих ситуацій.
«Це нагадування керівнику, зокрема президенту, що треба працювати за Конституцією і дотримуватися тих норм, які там передбачені, зокрема норм моралі. Якби такий закон було прийнято після вбивства Гонгадзе, то Кучма пішов би у відставку з усіма наслідками імпічменту, а інші були б застережені від певних речей - Янукович, Ющенко тощо. Тому я вважаю, що ухвалення цього закону корисне, потрібне і обумовлене Конституцією», - резюмував співрозмовник видання.
Теги: Донбасс, президент, импичмент, Александр Мороз
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