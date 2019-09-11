Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Переговоры Зеленского с Путиным: США готовятся к "плану Б"

11.09.2019 11:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Переговоры Зеленского с Путиным: США готовятся к "плану Б"

Стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский может привлечь к переговорам по Донбассу США. Так, это может произойти в том случае, если "нормандский формат" не принесет результатов. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на "Голос Америки".
По словам временного поверенного посла США в Украине Уильяма Тейлора, пока что такого запроса от Украины не поступало. Однако президент Украинского государства Владимир Зеленский и другие представители правительства готовы рассмотреть возможность присоединения Соединенных Штатов Америки к переговорам с Россией. Уильям Тейлор отметил, что Зеленский заинтересован двигаться вперед в мирном процессе.



Теги: США, Донбасс, Путин, переговоры, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх