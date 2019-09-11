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С мечтами про «Оскар». Как развивается современное украинское кино?
Украинская киноиндустрия возрождается. Отечественные студии снимают рекордное количество лент, сотрудничают с мировыми звездами, ездят на престижные международные фестивали. Благодаря чему это стало возможным, чем живет кинопроизводство сегодня и какие украинские фильмы обязательны к просмотру этой осенью, узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.
Государственная поддержка на расстоянии пяти лет
За пять лет при поддержке Госкино в Украине сняли 173 фильма, 110 из них – полнометражные ленты, которые вышли в прокат. Вместе они собрали в кинотеатрах около 473 млн гривен. А посмотрели эти фильмы – 8,1 млн зрителей. Лидерами кассовых сборов среди них стали: «Я, ты, он, она» (71 млн грн), «Безумная свадьба» (55 млн грн), «Украденная принцесса» (36,4 млн грн).
Эксперты говорят, что без финансовой поддержки государства подъем кинопроизводства не был бы возможным. По официальным данным, правительство инвестировало в украинском кино более 2,3 млрд гривен.
«В последние годы изменилось отношение государства к отечественному кинематографу, в результате чего объем кинопродукта собственного производства в кинотеатрах страны вырос с нуля до восьми процентов. Это свидетельствует об определенном прорыве и эволюции отрасли», – замечает продюсер кинофестиваля «Кинобукет» Андрей Ризоль.
Однако поддержка государства проявляется не только в деньгах. Киношники говорят, что начали получать организационную поддержку, чувствовать важность своего дела.
«Начали происходить процессы, которые дали надежду многим кинематографистам, что есть для чего и есть для кого работать в этой стране. Открытые питчинги Госкино (презентации будущих кинопроектов – ред.), новые программы Украинского культурного фонда (УКФ) – все это доказательство того, что институты культурных и креативных индустрий неотъемлемая составляющая развития культуры в целом и национального кино, в частности», – рассказывает режиссер Ирина Правило.
В то же время государство борется с российской пропагандой. За 5 лет были запрещены к показу 792 фильма, которые представляют угрозу национальной безопасности или содержат пропаганду государства-агрессора.
Борьба продолжается: самые ожидаемые фильмы этой осени
Украинские фильмы не только выросли количественно, они стали более разнообразными. В прошлом году отгремели такие хиты, как военная драма «Киборги», боевик «Позывной «Бандерас», комедия «Безумная свадьба», анимационный фильм «Украденная принцесса». В этом году украинские студии продолжают покорять новые жанры и открывать горизонты международного сотрудничества.
Так, 22 августа состоялась премьера украинского приключенческого фэнтези «Полина и тайна киностудии». В фантастической истории раскрываются темы борьбы добра и зла, важности семейных связей. В фильме сыграли известные европейские и украинские актеры Жан Рено, Виржини Ледуаен, Эдуард Бэр, Василий Вирастюк и Яна Новикова. Оператором выступил Тьерри Арбогаст, известный работой в фильмах «Пятый элемент» и «Люси».
Еще одним международным проектом является лента Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна «Захар Беркут», прокат которой запланирован на 10 октября этого года. Исторический экшн снят по мотивам повести Ивана Франко и является современным переосмыслением украинской классики. Киноэксперты говорят, что фильм должен поразить зрителей зрелищной постановкой блокбастера на фоне украинской природы. Одну из главных ролей сыграл американский актер Роберт Патрик, известный ролью в фантастическом боевике «Терминатор 2: Судный день».
Еще одно важное кино, которое стоит посмотреть осенью, посвящено жизни поэта и диссидента Василия Стуса. Фильм «Запрещенный» вышел в украинский кинопрокат 5 сентября в День памяти поэта.
Наше кино поражает не только в кинотеатрах, но и на международных кинофестивалях. В этом году украинские фильмы уже получили несколько престижных премий и будут бороться еще. Так, лента крымскотатарского режиссера Наримана Алиева «Домой», которая выйдет в прокат в ноябре, уже получила награду Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF) и Гран-при Одесского кинофестиваля. В центре фильма – конфликт отцов и детей, который понятен в любой точке мира. Лента будет представлять Украину на кинопремии «Оскар», а также будет бороться за премию Европейской киноакадемии.
Представители киноиндустрии говорят, что немало положительных изменений произошло благодаря экс-главе Госкино Филиппу Ильенко, который покинул пост в конце августа. Как в дальнейшем государство будет поддерживать украинское кино – под вопросом, это будет зависеть от нового правительства и руководства Госкино. Эксперты надеются, что после смены власти киноиндустрия останется в приоритете, и зрители смогут в дальнейшем смотреть украинские ленты.
Теги: Украина, Донбасс, кино, Оскар, развитие
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