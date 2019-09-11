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У Трампа заявили, что из-за санкций россияне «хотят убраться» с Донбасса
Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что есть признаки того, что россияне хотели бы уйти с территории Донбасса.
Об этом он сообщил в интервью «Голосу Америки», передает donpress.
По его словам, бремя санкций серьезно сказывается на экономике России:
«Я вижу признаки того, что экономическое бремя, которое россияне ощущают — и речь идет не только о санкциях, но санкции также, поскольку санкции все-таки имеют реальное влияние на каждого из россиян и на российскую экономику, — груз, который платит российское правительство и российский народ, сказывается на их экономике. Потому что им приходится платить за свои войска на Донбассе. За поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму».
При этом Тейлор подчеркнул, что «цена Донбасса и Крыма для россиян, в придачу к цене санкций, побуждают к мысли, что они хотели бы убраться с Донбасса» и добавил:
«Если мы продолжим санкции и будем говорить с ними — в каком угодно формате… Ибо диалог вроде идет хорошо между президентами Зеленским и Путиным. Если этот формат сработает, то это отличный формат!».
Теги: экономика, Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, Крым, санкции, Зеленский
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