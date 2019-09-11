У Трампа заявили, что из-за санкций россияне «хотят убраться» с Донбасса

11.09.2019 08:12

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что есть признаки того, что россияне хотели бы уйти с территории Донбасса.

Об этом он сообщил в интервью «Голосу Америки», передает donpress.

По его словам, бремя санкций серьезно сказывается на экономике России:

«Я вижу признаки того, что экономическое бремя, которое россияне ощущают — и речь идет не только о санкциях, но санкции также, поскольку санкции все-таки имеют реальное влияние на каждого из россиян и на российскую экономику, — груз, который платит российское правительство и российский народ, сказывается на их экономике. Потому что им приходится платить за свои войска на Донбассе. За поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму».

При этом Тейлор подчеркнул, что «цена Донбасса и Крыма для россиян, в придачу к цене санкций, побуждают к мысли, что они хотели бы убраться с Донбасса» и добавил:

«Если мы продолжим санкции и будем говорить с ними — в каком угодно формате… Ибо диалог вроде идет хорошо между президентами Зеленским и Путиным. Если этот формат сработает, то это отличный формат!».