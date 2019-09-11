Влад Росс назвал день в сентябре, когда можно решить все проблемы: другого шанса не будет

11.09.2019 08:50

Этот день подходит для начала чего-то важного. Он станет самым позитивным и счастливым в нынешнем месяце. Люди, которые встретятся в этот день, сыграют в жизни друг друга значимую роль.

Астролог Влад Росс считает, что самым удачным днем месяца станет 18 сентября. Об этом он рассказал в комментарии "Главреду", сообщает "Диалог.UA".

"Именно 18 сентября – самый лучший день в месяце, чтобы начать важное дело. Нужно отметить его как самый позитивный и классный день в сентябре, который будет связан с благоприятной комбинацией планет "парус". В этот день можно словить попутный ветер, волну удачи и дальше двигаться вместе с ней", - заявил астролог. По его словам, люди, которые встретятся в этот день, встретятся неслучайно – они, скорее всего, окажутся связанными в будущем построением карьеры или реализацией общей цели. Потому благоприятно именно с 18 сентября выходить на новое место работы. "Кроме того, Сатурн будет пребывать в благоприятном положении – он начнет директное движение 18 сентября. Поэтому может быть успех в карьере, в построении новых стратегий, постановке новых задач и целей, реализации амбиций и достижении поставленных задач. Именно Сатурн связан с карьерой и профессиональной деятельностью, делопроизводством и важными достижениями", - объяснил он.