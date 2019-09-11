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Вот и дождались: Рябошапка сделал заявление об аресте Порошенко

11.09.2019 12:49
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Вот и дождались: Рябошапка сделал заявление об аресте Порошенко

Действующий Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал о своих намерениях потребовать снятия неприкосновенности с определенных депутатов намного раньше, чем соответствующий закон вступит в силу.
Рябошапка ответил на многие вопросы касательно расследований преступлений депутатов, включая вопрос об аресте бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает издание akcenty.
Ему задали вопрос, будет ли Рябошапка обращаться с просьбой к Парлпаменту об аресте Петра Порошенко. На что Генеральный прокурор дал четкий ответ. Он считает, что Верховная Рада не содержит неприкасаемых личностей, поэтому он не будет обращаться с просьбой а выдвинет требования дабы арестовать олигарха. Он подчеркнул, что не важно сколько денег и какой статус у человека, никто не должен уйти от правосудия и потому он полон решимости выполнить приговор.
Вместе с тем Руслан Рябошапка признался, что пока еще у него нет никакой информации по новым депутатам. Однако, вскоре он планирует вернуть на рассмотрение множество залежавшихся уголовных дел и заняться открытием новых. Кроме того, он добавил, что некоторые уголовные производства могут быть связаны с депутатами партии Владимира Зеленского "Слуга народа".



Теги: Донбасс, арест, Генпрокуратура, Порошенко
 
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