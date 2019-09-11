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Зеленский выполнил свое первое обещание: президент официально подписал исторический указ

11.09.2019 19:27
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Зеленский выполнил свое первое обещание: президент официально подписал исторический указ

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховной Рады.

Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на сообщение на сайте украинского Парламента, передает dialog.

В опубликованных материалах сообщается, что сегодня документ был возвращен в Верховную Раду с подписью главы государства. Журналисты отметили, что неприкосновенность была ликвидирована в связи с изъятием из 80-й статьи Конституции двух частей. Именно в них шла речь по неприкосновенности депутатов. Согласно обновленной редакции закона с 1 января будущего года для привлечения депутатов к уголовной и административной ответственности разрешительных решений Парламента больше не требуется.



Теги: Украина, Донбасс, закон, Конституция, подпись, отмена, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада, Зеленский
 
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