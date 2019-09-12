Новоиспеченные родители начали получать «дополненные» беби-боксы

12.09.2019 15:16

С приходом сентября молодые родители начали получать новые беби-боксы — наборы с вещами, нужными в первые месяцы жизни ребенка. Напомним, первые пакеты малыша начали выдавать еще год назад. Тендерами, закупкой товаров и комплектацией коробок озаботилось представительство ООН, а составлением списка вещей и их доставкой новоиспеченным родителям занялось Минсоцполитики. Подарок от государства можно бесплатно получить в течение месяца после рождения ребенка в роддоме или же после подачи заявки в отделении соцзащиты, передает Сегодня.

Наполнение коробок несколько раз дорабатывали, а последнее обновление вступило в силу совсем недавно. В боксах стало в два раза больше пеленок — 6 штук, а еще появились новые размеры детских носочков: в набор добавили две пары на возраст 4—6 месяцев. Для такого же возраста доложили и еще один слюнявчик. Из одежды в бокс попал демисезонный комбинезон с капюшоном с синтепоновым наполнителем.

Пополнился пакет и развлечениями: развивающим ковриком с мягкими дугами и подвесными игрушками. Также в коробках теперь есть губка для купания малыша и специальный гребень. Не забыли и о молодых мамах — для них в наборы добавили по пачке послеродовых и обыкновенных прокладок.

Хотя поначалу родителей не слишком устраивало содержимое казенных коробок, со временем услуга стала довольно востребованной — по данным Кабмина, с момента ее запуска боксы получили более 270 тыс. малышей. Это больше половины новорожденных, ведь согласно подсчетам Госстата, за год в нашей стране появляется на свет около 310—340 тыс. детей.

Впрочем, многие родители после получения частично или полностью перепродают боксы: на популярных онлайн-площадках полно таких предложений. Например, за саму коробку и матрас просят около 300—500 грн, а за целый пакет — уже 1800—2500 грн.

"Продаю нераспечатанное, поскольку почти все было куплено еще до выдачи", — поясняют продавцы в описаниях.

Источник: https://from-ua.com