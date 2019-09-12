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Новые «ДНР» в Украине: у Путина ошарашили словами о захвате Одессы и Харькова
У Владимира Путина разразились новыми бредовыми угрозами в адрес Украины
Соответствующее заявление в эфире пропагандистского телеканала сделал один из главных адептов Кремля Владимир Соловьев.
Так, топ-пропагандист Владимира Путина пригрозил созданием новых оккупационных «народных республик» на территории Украины.
В эфире ток-шоу подставной украинский эксперт Александр Охрименко, который является частым гостем пропагандистов РФ, начал продвигать идею необходимости признания Россией «Л/ДНР» якобы ради спасения Украины от абхазского сценария.
Было бы хорошо, чтобы Путин признал «ДНР» и «ЛНР» и включил в Евразийский союз. Абхазский вариант! Да, действительно, это решило бы массу экономических проблем. Я думаю, на каком-то этапе российская власть придет к этому и может заключить договор о дружбе, экономическом сотрудничестве и так дальше. Такое будет, но не завтра, не послезавтра, а через какое-то время», – заявил якобы «украинский эксперт» Охрименко.
После чего Владимир Соловьев зацепился за последнюю фразу Охрименко и начал сыпать своими угрозами о масштабной оккупации Украины российскими войсками.
«Вы имеете в виду, когда «Одесская народная республика», «Харьковская народная республика»? А «Русинская народная республика» может подняться? А вы в 2004 году могли себе представить, что будут «ДНР» и «ЛНР»? А в 2008? А в 2012? Тогда что же вы так быстро отказываетесь от «Ивано-Франковской народной республики», Харьковской народной республики», «Одесской народной республики»?» – язвительно задался вопросом топ-пропагандист Кремля.
Ранее мы сообщали о том, что у Владимира Путина открыто угрожают полной оккупацией Украины. Свои больные фантазии в эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» озвучил один из главных адептов Кремля Владимир Соловьев, который открыто поддерживает агрессию РФ в Украине
В частности, топ-пропагандист Кремля нагло пригрозил Украине поглощением Российской Федерацией и «полным исчезновением как государства». К таких словам Владимира Соловьева подтолкнул спич постоянного гостя его эфиров, украинца Василия Вакарова.
Так, один из главных адептов Кремля в прямом эфире заявил, что если слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе от «Лиссабона до Владивостока» станут реальностью, то якобы «территориальная целостность Украины восстановится сама собой», намекая, таким образом, на полную оккупацию нашего государства.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Одесса, Харьков, Путин, ДНР
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