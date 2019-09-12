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Украина может остаться без важных лекарств
Украинцы больше не смогут покупать лекарства при помощи международных организаций. Данное нововведение появилось в новой редакции закона О публичных закупках.
Следует отметить, что во 2-м чтении будут приняты поправки, которые позволят осуществлять международные закупки препаратов и медицинских изделий еще 2 года, а вакцин – всегда.
Однако в некоторых организациях считают, что без международных закупок украинцы могут лишиться ряда важных препаратов , а также катетеров Сван-Ганса и стентов.
"Без возможности закупки через международные организации эти жизненно необходимые препараты будут для нас потеряны навсегда, ведь национальный закупщик ГП Медицинские закупки не имеет юридических возможностей использовать при закупке такие механизмы, которыми обладают международные организации",
- говорится в заявлении организации Пациентов Украины.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, лекарства
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