В "Слуге народа" назвали города, где вскоре могут пройти досрочные местные выборы

12.09.2019 11:45

Досрочные местные выборы в Украине возможны, и если решение будет принято, то лишь по нескольким областям.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал депутат "Слуги народа", замглавы Комитета Рады по вопросам организации госвласти и местного самоуправления Александр Качура, передает Диалог.UA.

Ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, как команда готовится к новым выборам.

Так, нардеп подчеркнул, что досрочные местные выборы в Украине возможны.

По его словам, это может произойти после проведения окончательной децентрализации. Качура уверяет, что процесс может завершиться уже в начале весны 2020 года и тогда следует говорить о перезагрузке.

При этом он отметил, что в Украине есть регионы, где уже сейчас стоит провести досрочные местные выборы. Среди таких он назвал Киев, Харьков, Луцк и Одессу.



Источник: www.dialog.ua