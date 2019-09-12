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Верховная Рада порадовала «евробляхеров» новым законом: чего ждать водителям
Верховная Рада Украины приняла решение о продлении льготного периода для "евроблях", во время которого владельцам таких авто не будут применять штрафные санкции за нарушение таможенного режима пребывания таких машин в Украине.
За соответствующий закон проголосовали 284 депутата, пишет Знай.
Таким образом, штрафы с владельцев "евроблях" не будут взимать до 20 ноября 2019 года.
Авторы законопроекта отмечают, что данная отсрочка будет последней и больше депутаты не будут продлевать сроки периода освобождения владельцев «евроблях» от штрафов.
Отметим, что предыдущий период освобождения от штрафов продолжался до 22 августа. Тогда вступили в силу следующие штрафные санкции:
В случае превышения срока доставки транспортных средств до границы от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 8500 гривен ($325).
Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа достигнет 170 тыс. грн ($6510) или автомобиль может быть конфискован.
Аналогичные размеры штрафов установлены и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения.
Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу «евробляхи» во владение или распоряжение другому лицу, а также ее использование в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — 34 тыс. грн ($1302).
Как сообщалось ранее, с начала действия новых штрафных санкций для владельцев автомобилей на европейской регистрации было составлено почти 250 протоколов за нарушения перемещения нерастаможенного транспорта.
Теги: Донбасс, закон, водитель, Верховная Рада
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