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Встреча «нормандской четверки»: Посол Франции озвучил важные детали

12.09.2019 17:03
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Встреча «нормандской четверки»: Посол Франции озвучил важные детали

Встреча глав государств Нормандского формата (Украина, Франция, Германия, РФ) может состояться еще до конца сентября текущего года.

Об этом в среду, 11 сентября, в Киеве сообщил журналистам посол Франции в Украине Этьен де Понсен, пишет «Интерфакс-Украина».

«Я могу подтвердить, что в настоящее время происходят очень тесные контакты на уровне президента нашей республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно с президентами Зеленским и Путиным в надежде провести указанную встречу еще до конца текущего месяца», – сказал Понсен после возложения цветов к Стене памяти погибшим за Украину в 2014 – 2017 годах возле Михайловского собора.

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Франция, встреча, нормандская четверка
 
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