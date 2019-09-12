Зеленский добился своего, украинцы ликуют: как изменится цена на газ уже в этом месяце

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Уже в этом месяце цена на газ в Украине существенно снизится
Об этом рассказали в НАК «Нафтогаз». Отмечается, что в сентябре цены на газ в стране снизятся на 3,4% по сравнению с теми, что были установлены в августе. Новая цена рассчитывалась в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины.
«Следовательно, цена газа, по которой Нафтогаз продает его в сентябре газзбутам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене», — отмечается в сообщении.
Стоит отметить, что с 1 ноября 2018 года цена на газ в Украине выросла с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Это было одним из условий продолжения сотрудничества нашей страны с МВФ. В то же время, команда Владимира Зеленского призвала «Нафтогаз» и Кабмин провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения.
Ранее мы писали о том, что была озвучена окончательная дата, когда РФ сядет за стол переговоров с Украиной по газу.
В России подтвердили, что готовы провести переговоры по транзиту газа с Украиной и Еврокомиссией. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак:
«Будем считать эту дату согласованной, мы готовы провести консультации», – заявил Новак, отвечая на вопрос согласна ли РФ провести трёхсторонние консультации РФ-ЕК-Украина 19 сентября. Известно, что переговоры пройдут в Брюсселе.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, цена, газ, Зеленский
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