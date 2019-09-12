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Зеленский настаивает на проведении встречи «нормандской четверки» до конца сентября

12.09.2019 19:40
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Зеленский настаивает на проведении встречи «нормандской четверки» до конца сентября

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым провести встречу в нормандском формате в сентябре 2019 года. Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

По его словам, первым шагом к миру было то, что в Украину вернулись военнопленные и политзаключенные. Глава государства отметил:

«Формула Штайнмайера и все пункты Минских соглашений будут рассматриваться лидерами четырех стран. Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча прошла именно в сентябре».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, встреча, нормандская четверка, Зеленский
 
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