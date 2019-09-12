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Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным, "нормандском формате" и "Минске"
Президент Украины Владимир Зеленский хочет устроить встречу в "нормандском формате" уже в сентябре.
Громкое заявление Зеленский сделал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве, передает Диалог.UA. Зеленский твердо намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным уже в нынешнем месяце в "нормандском формате". Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте 12 сентября. "Мы настаиваем, чтобы эта встреча произошла именно в сентябре", - заявил Зеленский.
Он объяснил такую спешку намерением как можно быстрее прекратить войну на Донбассе. "Это приоритетная задача для меня", - подчеркнул украинский лидер. По всей видимости, точную дату встречи согласовать пока не удалось.
Но, со слов Зеленского, "дипломатическое "войско"" Украины активно работает над этим вопросом. Президент уточнил, что на этой встрече главной темой станет выполнение Минских соглашений. "Вы прекрасно знаете, что я не подписывал эти Минские соглашения, но мы с вами понимаем, что ответственность сейчас на мне. Никто не снимает ответственность, потому что это наша с вами страна. И мы будем работать и бороться, чтобы защищать каждую каплю наших украинских интересов", - заверил Зеленский.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Зеленский
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