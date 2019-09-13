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13 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

13.09.2019 08:49
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13 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 сентября в истории.

Сегодня, 13 сентября, 256-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 109 дней. Именинники – Геннадий, Киприан. В Украине отмечают профессиональный праздник – День программиста 2019.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 13 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 сентября.

13 сентября: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю сегодня – Куприянов день или Журавлиное вече. Считалось, что в этот день журавли собираются на болоте и решают, куда им лететь на зимовку. Также 13 сентября люди начинали сбор клюквы. Существовало правило, по которому эту ягоду нельзя было собирать раньше 13 сентября, потому что женщины могли стать бесплодными, а мужчины – потерять разум. Также в это время люди собирали урожай моркови, свеклы и картофеля.

Народные приметы на 13 сентября:

Журавли летят неспешно – осень будет теплой.
Услышать журавлиный крик – к дождю.
Журавли летят высоко – зима будет суровой.

13 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1788 – город Нью-Йорк официально провозглашен столицей Соединенных Штатов Америки.
1866 – в Москве учредили консерваторию, которая сейчас носит имя Петра Чайковского.
1902 – в Великобритании впервые использовали отпечатки пальцев обвиняемого для доказательства его вины.
1934 – экипаж советского самолета АНТ-25 совершил беспосадочный полет продолжительностью 75 часов 02 минуты, преодолев расстояние в 12411 километров. Это позволило экипажу установить мировой рекорд дальности и продолжительности полета.
1935 – вышел сингл Битлз "Yesterday".

Кто родился 13 сентября

1660 – английский писатель, литературный "отец" Робинзона Крузо Даниэль Дефо.
1819 – немецкий пианистка Клара Шуман.
1886 – британский химик, Нобелевский лауреат Роберт Робинсон.
1894 – английский писатель Джон Бойнтон Пристли.
1951 – российский певец Александр Розенбаум.
1961 – украинская художница Оксана Иванкевич.
1966 – украинский журналист Вячеслав Пиховшек.
1967 – британский модельер Стелла Нина Маккартни.
1993 – ирландский певец Найл Хоран.



Теги: Украина, Донбасс, праздник, события, история, приметы, рождение
 
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