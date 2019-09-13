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"Донбасс – часть Украины", - Затулин внезапно "отшил" "ДНР" в вопросе присоединения к России

13.09.2019 12:42
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"Донбасс – часть Украины", - Затулин внезапно "отшил" "ДНР" в вопросе присоединения к России

Депутат Госдумы РФ ответил на "хотелку" террористической "республики" войти в состав России.

Скандальный российский депутат Константин Затулин высказался об идее вхождения террористической "ДНР" в состав Российской Федерации, назвав такую идею неактуальной, передает Диалог.UA со ссылкой на ФАН.

В Госдуме считают, что чем дольше Украина не выполняет соглашения "Минска", тем якобы дальше от ее политического пространства "Л/ДНР". При этом Затулин добавил, что в Москве "республики" Донбасса считают частью Украины.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, депутат, Госдума, ДНР, ЛНР, Минские соглашения
 
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