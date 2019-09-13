Гороскоп на 13 сентября: все знаки зодиака

13.09.2019 07:52

Астрологический прогноз на 13 сентября для всех знаков зодиака.

Гороскоп на 13 сентября 2019 года советует: не торопитесь сегодня браться за работу с самого утра. Обсудите с коллегами планы, поверьте, сегодня это намного важнее текущей работы, сообщает segodnya.

Спорить с руководством себе дороже. Даже если вы уверены в собственной правоте. Сегодня лучше промолчать и наблюдать за развитием событий со стороны.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Подумайте сегодня о нестандартных путях решения насущных деловых проблем. Чем оригинальнее будет метод, тем больше ваши шансы на успех.

Телец (21 апреля – 20 мая)

В этот день звезды рекомендуют не увиливать от работы, а выполнить необходимый минимум, после чего со спокойной совестью можете отдохнуть.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Этот день открывает перед вами неплохие перспективы для выхода в крупный бизнес. Сейчас у вас есть все для того, чтобы добиться поставленной цели.

Рак (22 июня – 22 июля)

Сегодня придется приложить немало усилий, для того, чтобы реализовать свои планы. Но цель ваша явно стоит того, чтобы выложиться по полной.

Лев (23 июля – 21 августа)

Небывалая активность и предприимчивость на службе принесут заслуженный успех. Вы сможете стать вдохновителем весьма перспективного проекта.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Если сегодня вы не перестанете злорадствовать, то вы можете потерять расположение близкого человека. Не создавайте себе проблем на пустом месте.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня вы убедитесь в правильности выбранной дороги. Не сбавляйте обороты, добивайтесь поставленных целей, вы сможете, нужно лишь поверить в себя.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Если вы твердо уверены в правильности принимаемого решения и если вы доверяете своей интуиции — не позволяйте никому сбить вас с выбранного пути.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Не торопитесь сегодня браться за работу с самого утра. Обсудите с коллегами планы на будущее, поверьте, сегодня это намного важнее текущей работы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Спорить с руководством себе дороже. Даже если вы уверены в собственной правоте. Сегодня лучше промолчать и наблюдать за развитием событий со стороны.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Вы единственный, кому сегодня будет по силам справиться с навалившимся грузом проблем. Покажите все, на что вы способны, шеф оценит ваши старания.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Сегодня звезды рекомендуют творчески подойди к выполнению ваших непосредственных трудовых обязанностей. Результатом вы останетесь довольны.