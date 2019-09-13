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Гороскоп на 13 сентября: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 13 сентября для всех знаков зодиака.
Гороскоп на 13 сентября 2019 года советует: не торопитесь сегодня браться за работу с самого утра. Обсудите с коллегами планы, поверьте, сегодня это намного важнее текущей работы, сообщает segodnya.
Спорить с руководством себе дороже. Даже если вы уверены в собственной правоте. Сегодня лучше промолчать и наблюдать за развитием событий со стороны.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Подумайте сегодня о нестандартных путях решения насущных деловых проблем. Чем оригинальнее будет метод, тем больше ваши шансы на успех.
Телец (21 апреля – 20 мая)
В этот день звезды рекомендуют не увиливать от работы, а выполнить необходимый минимум, после чего со спокойной совестью можете отдохнуть.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Этот день открывает перед вами неплохие перспективы для выхода в крупный бизнес. Сейчас у вас есть все для того, чтобы добиться поставленной цели.
Рак (22 июня – 22 июля)
Сегодня придется приложить немало усилий, для того, чтобы реализовать свои планы. Но цель ваша явно стоит того, чтобы выложиться по полной.
Лев (23 июля – 21 августа)
Небывалая активность и предприимчивость на службе принесут заслуженный успех. Вы сможете стать вдохновителем весьма перспективного проекта.
Дева (24 августа – 22 сентября)
Если сегодня вы не перестанете злорадствовать, то вы можете потерять расположение близкого человека. Не создавайте себе проблем на пустом месте.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Сегодня вы убедитесь в правильности выбранной дороги. Не сбавляйте обороты, добивайтесь поставленных целей, вы сможете, нужно лишь поверить в себя.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Если вы твердо уверены в правильности принимаемого решения и если вы доверяете своей интуиции — не позволяйте никому сбить вас с выбранного пути.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Не торопитесь сегодня браться за работу с самого утра. Обсудите с коллегами планы на будущее, поверьте, сегодня это намного важнее текущей работы.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Спорить с руководством себе дороже. Даже если вы уверены в собственной правоте. Сегодня лучше промолчать и наблюдать за развитием событий со стороны.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Вы единственный, кому сегодня будет по силам справиться с навалившимся грузом проблем. Покажите все, на что вы способны, шеф оценит ваши старания.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Сегодня звезды рекомендуют творчески подойди к выполнению ваших непосредственных трудовых обязанностей. Результатом вы останетесь довольны.
Теги: Украина, Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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