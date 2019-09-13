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Эксперты сравнили зарплату в Украине и других странах СНГ

13.09.2019 15:00
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Эксперты сравнили зарплату в Украине и других странах СНГ

Средняя зарплата в Украине превысила докризисный июльский показатель и приблизилась к исторически рекордной отметке, которая была в декабре 2013 года, однако по-прежнему остается ниже, чем в половине стран СНГ, сообщает Экономическая правда.
"С укреплением гривни к доллару в 2019 году июльская средняя зарплата в Украине стала наибольшей в истории для этого месяца в долларовом эквиваленте", - говорится в публикации.
В то же время украинская средняя зарплата в номинальном долларовом выражении остается меньше, чем в половине стран СНГ.
"В рейтинге стран СНГ впереди Украины — РФ, Беларусь, Казахстан и Молдова. Украинская средняя начисленная зарплата выше, чем во всех остальных среднеазиатских и южнокавказских странах, кроме Грузии, но она уже не в СНГ", - отмечает автор публикации.



Теги: Украина, зарплата, СНГ
 
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