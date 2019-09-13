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Кінець блокади Трампа: Чому США передумали економити на Україні
Незграбні маневри адміністрації Трампа з військовою допомогою Україні мали на меті продемонструвати виборцям ощадливість президента, і, можливо, натиснути на Київ у справі Байдена-молодшого. А в реальності стали демонстрацією безпомічності Трампа в протистоянні з Конгресом.
Чергова сутичка між адміністрацією президента США та Конгресом підійшла до кінця — учора Дональд Трамп розблокував процес надання Україні як $250 млн військової допомоги з коштів Пентагону, так і $141.5 млн із коштів, що будуть проведені через Державний департамент.
Ініційована Трампом в кінці серпня "перевірка доцільності використання коштів" на військову допомогу Україні замалим не призвела до повної втрати Києвом цих ресурсів, оскільки до завершення фіскального року, впрождовж яких їх слід було використати, залишався один місяць.
Але жорстка й масована критика з боку Конгресу США, а також погроза законодавців з числа демократів зірвати прийняття нового бюджету і загнати адміністрацію Трампа в черговий "глибокий бюджетний шатдаун", схоже, зіграли свою роль.
При тому різко проти подібних ігор з бюджетом виступили не тільки демократи чи не надто лояльні до Трампа республіканці, а навіть один з найбільших прихильників чинного президента США в Конгресі, сенатор Ліндсі Грем. Який, власне, і повідомив вчора про рішення завершити перевірку і виділити Україні відповідні кошти. Проти затримки коштів в один голос виступили в Пентагоні та Держдепі США.
Пікантний момент полягає ще й у тому, що помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер повідомив, що результати "перевірки" передані на Капітолійський пагорб. А от за чутками, що циркулюють в американських ЗМІ, жодних істотних результатів не існує в природі — є кілька сторінок із поверхневим аналізом витрат.
Чому адміністрація Трампа пішла на такий дивний крок — вочевидь, не до кінця усвідомлюючи негативної реакції як опозиції, так і виконавчої вертикалі — а потім швидко відступила?
Головних пояснень тут може бути два. Перше, найбільш очевидне, полягає в тому, що із наближенням президентських виборів чинний президент США всерйоз задумався над виконанням власних обіцянок, даних на попередніх перегонах. Зокрема, в тій їх частині, що стосувалася скорочення фінансових витрат, спрямованих на підтримку іноземних держав і перенаправлення фінансових потоків "в кишені простих американців".
При тому жодного реального перерозподілу коштів у випадку з Україною, можливо, від самого початку історії і не планувалося — слід було максимально чітко донести до виборців той факт, що Дональд Трамп ретельно контролює витрати бюджету, в чому йому заважають демократи та інші марнотрати. З такої точки зору, сукупність рішень президентської адміністрації може мати певний сенс.
Іншим варіантом розвитку подій може бути версія Washington Post про те, що адміністрація Трампа призупинила допомогу, щоб здійснити тиск на Україну і примусити відновити розслідування стосовно сина Джо Байдена, Гантера і його поки що цілком гіпотетичних "темних справ" на посту члена правління компанії Burisma.
Якщо це так, маневр Трампа приніс йому більше шкоди, ніж користі. Оскільки в результаті помітних змін в лінії України не спостерігається. А от поведінка особистого адвоката Трампа, Рудольфа Джуліані, який зустрічався з українськими посадовцями і переконував інтенсифікувати розслідування, стала предметом розслідування з боку двох конгресових комісій, які вбачають в усій історії явні спроби тиску адміністрації Трампа на Україну з метою отримання переваг на наступних президентських виборах.
Тому чи зумів Дональд Трамп в результаті всіх цих подій потішити своїх виборців вкрай ощадливим використанням державних грошей — питання відкрите й неоднозначне. А от той факт, що в сухому підсумку цієї історії була продемонстрована слабкість чинної президентської адміністрації, яка вкотре відступила від власних рішень під тиском Конгресу, здається, очевидний. Натомість Україні залишається надіятись, що безпекова допомога від США у 2020 році, яка в конгресовому проекті бюджету передбачена на рівні у понад $700 млн, прибуде до нас вчасно і без подібних прикрих затримок.
Источник Depo.
Теги: Украина, Донбасс, экономия, блокада, Дональд Трамп
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