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Кремль озвучил свои "железные" условия для проведения встречи в "нормандском формате"

13.09.2019 22:31
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Кремль озвучил свои "железные" условия для проведения встречи в "нормандском формате"

Помощник президента России Владимира Путина рассказал о том, каких шагов Москва ожидает от украинской власти для того, чтобы саммит в "нормандском формате" случился как можно скорее.

Ушаков заявил, что договориться о встрече в сентябре не получится, ведь у российской стороны есть условия которые должны выполнить в Киеве, сообщает Диалог.UA.

Среди них: - Отведение войск и боевой техник в пилотных районах: Станицы Луганской, Золотого и Петровского; - фиксация "формулы Штайнмайера", которая подразумевает признание особого статуса Донбасса в составе Украины; - итоги саммита должны быть предварительно согласованы между сторонами, что должно помочь в дальнейшей работе по урегулированию конфликта. Если условия будут выполнены в скором времени, то встречу в октябре исключать нельзя, считает политик. Ушаков отметил, что все наполнение встречи должно быть зафиксировано в форме документа, так как по мнению российского чиновника, Украина свою часть договоренностей "нормандского формата" не выполняет.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, конфликт, особый статус, нормандский формат
 
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