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После того как Пушилин "включил" "ДНР" в состав России, ему позвонили из Москвы и сказали "заткнуться"
Кураторы в Кремле пригрозили Пушилину, что если он не перестанет поднимать вопрос о включении непризнанной "ДНР" в состав РФ, то его ожидает участь покойных Болотова и Захарченко.
Глава псевдогосударственного образования "ДНР" Денис Пушилин, делая заявление о вхождении своей "республики" в состав Российской Федерации, серьезно подставил своих подельников и кураторов в Кремле и нарвался на крупные неприятности, сообщает Диалог.UA.
11 сентября с. г. Пушилин на встрече с блогерами, журналистами и политологами в Москве сделал довольно странное и самоуверенное заявление о включении "ДНР" в состав РФ. "Перед нами стоит одна задача: войти в состав России на правах федеративного округа", - уверенно сказал сепаратист. По информации источника, входящего в ближайшее окружение Пушилина, после этого ему позвонили из "высоких кабинетов" столицы РФ и потребовали закрыть рот. Мало того, ему пригрозили: если он и дальше будет делать публичные заявления о включении "ДНР" в состав России в качестве "федерального округа", он повторит судьбу своего ликвидированного предшественника Александра Захарченко (взорванного в Донецке) или луганского "коллеги" Валерия Болотова, отравленного под Москвой. Ранее другой источник уже сообщал, что Пушилин и Сурков заигрались и серьезно подставили свое руководство в Кремле и лично главу "скрепной" державы Владимира Путина. Также известно, как одиозный российский депутат, член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что включение "ЛНР"/"ДНР" в состав России пока "не актуально". "Москва исходит из того, что при соблюдении определенного статуса республик Донбасса, амнистии, сохранения вооруженных формирований (милиции), наличии прямых контактов и связей с Россией для „ДНР“ и „ЛНР“ они остаются частью Украины", - подчеркнул депутат, известный ранее своей антиукраинской деятельностью в Крыму.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, СНГ, амнистия, ДНР, ЛНР, Пушилин, Захарченко, кураторы
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