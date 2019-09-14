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В Москве стал "грузом 200" опасный враг Украины "Молодой" - террориста "настигла карма"
14.09.2019 21:52
В Москве простился с жизнью казак группировки "Аврора" по кличке Молодой. Врага Украины настигла "карма".
О смерти террориста "Л/ДНР" рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает Диалог.UA.
Террорист по кличке "Молодой" умер в Москве еще 20 мая, но известно об этом стало только сейчас. Судя по сообщениям его знакомых в соцсети, террорист скончался в результате второго инфаркта.
Necro Mancer опознал террориста. Это оказался москвич Сергей Александров. На момент смерти российскому наемнику было 53 года.
"Молодой" обнаружился в "черном списке" украинского "Миротворца". По данным ресурса, террорист убивал украинцев на Донбассе в составе казачьей группировки "Аврора".
Теги: Украина, Донбасс, Москва, инфаркт, казак, террорист, умерший, ДНР, ЛНР, соцсети
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