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Будут теракты: военный США сделал грозное предупреждение украинцам
Президент России Владимир Путин в гибридной войне против Украины может перейти к тактике террористических актов для давления на официальный Киев.
Об этом заявил капитан 1 ранга в отставке ВМС США Гарри Табах, комментируя "инструментарий" Кремля против Украины, передает from-ua.
По его мнению, террористическая угроза будет нарастать по мере того, "чем стабильнее Украина будет становиться, чем сильнее экономика будет выстраиваться, чем более демократической будет страна".
"Вы идете к этому, это с каждым днем все больше видно, особенно для людей извне. Вам внутри кажется – все как было, так и есть, все ужасно... Извне ты видишь, что очень много строительства идет, что много прогресса. Вы меняете не то, что президента или парламент – эпохи у власти. Это все снаружи выглядит очень хорошо. Поэтому следующее, что вы должны ожидать – это терроризм, террористические акты у себя, чтобы дестабилизировать общество, чтобы его расколоть, напугать", – заявил Табах.
Как отметил капитан 1 ранга в отставке, в России сегодня люди все больше протестуют против власти: "Вольно мыслящие люди хотят сохранить свое лицо, сказать – мы не будем рабами... Но это пугает власть, особенно диктаторов, особенно тиранов. Они боятся, они параноики".
Военный США подчеркнул, что подобная ситуация ранее произошла с Израилем.
"Они начали жить лучше, уровень жизни начал подниматься. Ты живешь в красивом месте, кругом зелень, свобода, вы ругаетесь, ходите, протестуете против друг друга, но ездите на хороших машинах, хорошие дороги и медицина. А через забор они сидят в выжженной пустыне на корточках возле верблюда и что-то жуют, что верблюд произвел. Конечно, они хотят тебя убить. Они начинают смотреть на свое правительство и говорить – а почему они, эти идиоты, евреи, или украинцы, или чеченцы, или курды, живут лучше, чем мы? Они хуже нас, они тупее нас, у них духовности нет, скреп, у них нефти нет, а живут они лучше нас", – рассказал Табах.
"Начинаются террористические акты. Ждите терактов", – заключил он.
Теги: Украина, Донбасс, теракт, предупреждение
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