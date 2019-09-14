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Пристайко заявил о «потеплении» в отношениях Украины и России
14.09.2019 14:09
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в отношениях Украины и России наблюдается «определенное потепление».
Об этом он сказал в эфире канала «Интер», передает donpress.
«Мы понимаем с вами, что навести порядок мы сможем, если украинский порядок перейдет на нашу землю. Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман Минский формат, договоренности. Насколько Россия готова сейчас договариваться — есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать», — сказал он.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, мир, МИД, Минские договоренности, Зеленский
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