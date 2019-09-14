Пристайко заявил о «потеплении» в отношениях Украины и России

14.09.2019 14:09

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в отношениях Украины и России наблюдается «определенное потепление».

Об этом он сказал в эфире канала «Интер», передает donpress.

«Мы понимаем с вами, что навести порядок мы сможем, если украинский порядок перейдет на нашу землю. Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман Минский формат, договоренности. Насколько Россия готова сейчас договариваться — есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать», — сказал он.