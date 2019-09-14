ПриватБанк "лежит": масштабный сбой продолжается - что известно на данный момент

14.09.2019 14:33

ПриватБанку все еще не удалось восстановиться после масштабного сбоя. Клиенты продолжают испытывать колоссальные проблемы.

Последними новостями о ПриватБанке поделился Обозреватель, передает Диалог.UA.

Вечером в пятницу, 13 сентября, Украину всколыхнул сбой в системе крупнейшего государственного банка Украины - ПриватБанка. Граждане массово жаловались в соцсетях на проблемы с интернет-сервисом Приват24, переводом средств, оплатой картами в магазинах. Кроме того, вышли из строя терминалы и банкоматы. ПриватБанк выступил со срочным заявлением и пообещал восстановить все к 20:00. Однако не получилось. По состояние на утро субботы, 14 сентября, ПриватБанк все еще "глючит".

Об этом пишут в Интернете обеспокоенные клиенты:

"Не работает, операции не проходят", - отмечают украинцы. "Утро. Приват все еще лежит", - сообщают в Сети пользователи банка. "Приват24 не работает. Что это такое вообще?" - беспокоятся граждане Украины.

Журналисты связались с пресс-службой ПриватБанка. Однако ничего конкретного не добились. "Мы делаем все, чтобы восстановить процессинг после аварийного сбоя", - сообщили в банке. Какие-то сроки они не озвучили, как и причины произошедшего ЧП.