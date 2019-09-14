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В госпитале скончался спецназовец, получивший смертельные ранения на Донбассе

14.09.2019 21:31
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В госпитале скончался спецназовец, получивший смертельные ранения на Донбассе

Сегодня в результате многочисленных огнестрельных осколочных ранений, полученных во время выполнения боевой задачи в зоне проведения операции Объединенных сил 10 сентября, скончался военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины старший сержант Максим Кондратюк.
Сообщает командование Сил специальных операций, пишет Сегодня.
"Родители потеряли сына, жена – мужа, дочь – папу, Украина – защитника и патриота. Командование Сил специальных операций ВС Украины выражает соболезнования семье и близким погибшего воина", – сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, госпиталь, спецназ, ранения
 
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