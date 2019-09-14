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В российских СМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»

14.09.2019 09:47
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В российских СМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»

Убитые члены НВФ ОРДО Арсен Павлов («Моторола») и Михаил Толстых («Гиви») якобы занимались в зоне ООС мародерством и убивали своих пленных. Об этом сообщает российский журналист в интервью российскому изданию, пишет ДонПресс.
По словам журналиста, он является сотрудником одного из федеральных СМИ. Он приезжал в неподконтрольный Украине Донецк в начале 2014-го и пробыл там около года. Представитель росСМИ отмечает:
«В реальности ни он ["Моторола"], ни „Гиви“ не были суперкомандирами, которые какие-то масштабные операции задумывали. Ну да, у них были достаточно отмороженные отряды, и сами они, конечно, были ребята очень смелые. Они долго были на передовой, и у них крыша уже поехала».
Журналист добавил, что «Моторола» нередко вел себя агрессивно:
«Была история, когда „Моторола“ обстрелял машину LifeNews, несмотря на то, что дружил с ними. Ему понравилось, что она бронированная, и он захотел проверить ее на крепость. Вмятины остались на машине и дырки в стекле», — рассказал он.
Аналогичная история, по данным представителя СМИ, произошла и с бронежилетом.
«Слышал, что какие-то волонтеры привезли. Он спросил, хороший ли бронежилет. Потом надел на человека и стрелял, чтоб проверить качество. И даже вроде как ранил волонтера», — говорится в интервью.
По его словам, иногда отряды НВФ забирали из домов мирных жителей цветные металлы и бытовую технику.
«Я никогда не слышал про пытки у „Моторолы“, хотя пленных могли и расстрелять по настроению», — добавил журналист.



Теги: Донбасс, убийство, боевик Моторола, Гиви, мародеры
 
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