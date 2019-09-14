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"Все идет не к миру", - командир разведчиков ООС, вывезших Цемаха с "ДНР", сделал громкое заявление. ВИДЕО
Командир подразделения 74-го отдельного разведбатальона ВСУ Александр Старина опасается, что действия властей могут привести к капитуляции Украины перед агрессором.
Громкое заявление Старина сделал в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает Диалог.UA.
Старина командует подразделением ООС, которое в августе нынешнего года обеспечило переброску через линию фронта экс-командира "ДНР" Владимира Цемаха. Он является ключевым свидетелем и подозреваемым по делу МН17. Вечером 13 сентября он по видеосвязи выступил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Он напомнил о цене, которую заплатило его подразделение за захват боевика. "Погиб мой товарищ боевой, с которым мы с 2014 года вместе, очень близки были. Другой товарищ получил травму", - рассказал Старина. Он тут же уточнил, что его бойцы не злы на власти за выдачу Цемаха Москве.
"Мы знаем, ради чего мы здесь находимся, что с нами может произойти в любой момент", - сказал офицер. Однако, с его слов, бойцы ООС очень обеспокоены из-за последних решений Киева. "Мы видим у нас в районе разведение войск, мы видим выдачу водителя "Бука". И это звенья одной цепи, которые ведут, к сожалению, не к миру, а все-таки к капитуляции", - высказал мнение командир бойцов ООС.
Передача России Цемаха стало одним из главных условий Кремля в процессе обмена пленными. Киев пошел на такой шаг и благодаря этому 7 сентября в Украину вернулись 35 узников Кремля, в частности, моряки ВМС Украины, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб и другие. Нидерланды тут же отправили Москве запрос с требованием выдать им ключевого свидетеля по делу МН17. Вскоре стало известно, что Цемах получил статус подозреваемого. По неподтвержденным данным, Цемах уже вернулся на оккупированную территорию Донбасса после тщательного допроса спецслужб РФ. Эксперты склоняются к мысли, что судьба экс-командира "ДНР" незавидна.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, моряки, Боинг, боевик, ДНР, ВСУ, обмен пленными, ООС
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