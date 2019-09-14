Зеленский готовит ловушку Путину - встреча "Нормандской четверки" откладывается

14.09.2019 09:11

Встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в Нормандском формате не состоится в сентябре. Это инициатива украинского лидера. Громким инсайдом о будущей встрече Зеленского и Путина поделился на своем канале в Telegram главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" и друг пресс-секретаря президента РФ Алексей Венедиктов, передает Диалог.UA.

Встреча "Нормандской четверки" на уровне президентов в сентябре точно не состоится. Об этом сообщил Венедиктов, ссылаясь на высокопоставленные источники. "Встреча в нормандском в формате в верхах уезжает на октябрь", - сообщил главред. Он объяснил такое решение тем, что Зеленский перед встречей хочет провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, которые назначены на 24 сентября. "Трамп готов попосредничать. Зеленский пытается его разыграть против тандема Макрон-Меркель, склонных к компромиссу с Россией в украинском досье. США не склонны (как я понимаю)" - сообщил Венедиктов.

Наверняка сказать, является ли данная информация правдивой, невозможно. Дело в том, что первыми об октябре заговорили именно в Кремле. Советник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что "шансов нет" устроить встречу в сентябре, как того хочет Зеленский.