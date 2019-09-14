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Зеленский в Днепре проверяет мост, ситуация накаляется. ВИДЕО

14.09.2019 17:50
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Зеленский в Днепре проверяет мост, ситуация накаляется. ВИДЕО

Сегодня, 14 сентября, Владимир Зеленский прибыл в Днепр с рабочим визитом, чтобы проверить капитальный ремонт моста, который ему обещал мэр города Борис Филатов.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Днепр с проверкой, после того как они с мэром Борисом Филатовым заключили пари по капитальному ремонту моста, передает Диалог.UA.

Также известно, что 13-го сентября Кабинет министров Украины на заседании поддержал проект указа президента о назначении нового главы Днепропетровской областной государственной администрации. Таким образом, новым губернатором Днепропетровской области стал харьковчанин Александр Бондаренко. Известно, что новый глава ОГА Бондаренко является бизнесменом, владельцем и акционером ряда компаний: "Би энд Би Фудз", "Сталь Бизнес Системы", "Филд Маркетинг" и "Лок Сток". Любопытно, что регистрация у Александра Бондаренко харьковская, несмотря на то, что фактическим местожительством в его официальной декларации указан Киев.



Теги: Украина, Донбасс, ремонт, мэр, мост, указ, Днепр, Кабмин, Зеленский
 
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