Арестович выступил с громким заявлением к Украине: "Есть хорошая новость и плохая"

15.09.2019 16:08

Известный украинский военный эксперт Алексей Арестович рассказал, что надо делать Украине, чтобы победить в гибридной войне с Россией.

Арестович выступил с заявлением в Facebook, передает Диалог.UA.

Не дождавшись согласия России, турки совместно с американцами начали одностороннюю операцию вдоль Евфрата, целью которой является обеспечение безопасности турецких границ от разноцветных угроз со стороны Сирии. Российская авиация тут же промахнулась по турецкому конвою. В ответ (как сквозь зубы утверждают ближневосточные источники), американская авиация промахнулась по близлежащей российской передовой полевой базе, причем, злые языки утверждают, что базу потом еще физически подчистил американский спецназ. Одновременно, у нас, на Донбассе, стреляют так, что в самые суровые дни отсутствия перемирия, не всегда так гремело и шаталось. Резко возросли потери - с обеих сторон, фактически имеем серьезное обострение боевых действий. На фоне этой обстановки, новый министр иностранных дел Пристайко заявляет программные вещи о примирении и потеплении отношений с Россией. Правда, он тут же берет свои слова про выборы, про амнистию, про Штанмайера обратно - на пресс-конференции с Куртом Волкером. Из этого следует две новости: хорошая и плохая. - Плохая: офис Зеленского, в своей погоне за счастьем, не понимает того, что современная война не имеет границ и мы с партнерами можем двигаться достаточно широко. Но и РФ с партнерами может двигаться достаточно широко: так, погладив нас на Донбассе, может укусить в другом месте (в энергетике, например), или наших друзей в Афганистане, где талибы тоже резко обострили обстановку. Т.е. игроки они в международном пространстве еще никакие. - Хорошая: офис Зе все же управляем со стороны серьезных партнеров: Штатов/Британии. В Сирии американцы фактически воюют и за нас тоже. Чтобы следовало сделать Украине? Начинать свою войну без границ, активно вмешиваясь, в том числе, военной силой в чувствительные зоны мирового противостояния - в той же Сирии, а Африке, везде вместе с партнерами из НАТО и ЕС. Так, Франция выдыхается в Мали. Украинский контингент в Мали - это мощный рычаг воздействия на Макрона, который вздумал заигрывать с Россией. Пора прощаться с хуторянством. Пора играть глобально. Каждый наш ход на мировой шахматной доске - это дополнительная страховка и дополнительное влияние в этом бентежном мире. Вот так сегодня регулируются конфликты у себя дома - через рефлексивное управление в иных чувствительных местах. Эх, деревня...