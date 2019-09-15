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Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война

15.09.2019 10:32
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Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война

Знаменитый астролог Павел Глоба дал прогноз о том, когда по его мнению и согласно расчетам может закончится война в Украине на Донбассе. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает from-ua.
По мнению Павла Глобыfrom-ua война должна завершится в 2020 году. Астролог отметил, что для Украины данный является самым оптимистическим прогнозом.
"Что касается Украины, то для нее прогноз вполне оптимистичный. В 2020 году закончится многолетняя война на востоке Украины", - заявил астролога Глоба.



Теги: Донбасс, война, мир, Павел Глоба
 
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