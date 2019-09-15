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Коломойский сделал громкое заявление о ПриватБанке - олигарх "раскрыл карты"
Олигарх Игорь Коломойский выдвинул 3 требования по ПриватБанку, который был национализирован несколько лет назад.
Громкое заявление Коломойский сделал на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), передает Диалог.UA со ссылкой на канал в Telegram "Мама в шоке".
Экс-совладелец ПриватБанка Коломойский хочет "сатисфакции" за то, что государство забрало у него ПриватБанк в 2016 году. Об этом он сказал на 16-й конференции YES в Киеве 15 сентября. Он выдвинул несколько требований к Украине по поводу ПриватБанка. Так, он хочет "диффамации", то есть чтобы его публично "обелили" за дело о национализации. "Я хочу, чтобы все, что на меня наговорили, было отозвано обратно", - заявил олигарх. Кроме того, Коломойский требует "сатисфакции" - наказания тех, кто совершил национализацию ПриватБанка. Ну и главным требованием является погашение Украиной ему убытков за то, что лишился банка. "Пусть со мной рассчитаются, в том или ином виде. Меня устраивает любой вариант, если он будет приемлемый для государства", - отметил олигарх.
Теги: Украина, Донбасс, убытки, ПриватБанк, форум, наказание, национализация, Коломойский
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