«Мы отличаемся от того правительства»: Пристайко заявил о намерении власти упростить жизнь жителей ОРДЛО

15.09.2019 11:46

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о подготовке ряда предложений для облегчения жизни людей, проживающих на неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом он рассказал на пресс-конференции на форуме YES , пишет ДонПресс.

По словам Пристайко, президент Украины Владимир Зеленский хочет окончательно решить вопрос войны на Донбассе:

«Но если быть реалистами, на этом этапе у нас есть предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону».

Также, глава МИД Украины добавил, что речь идет о ремонте моста в Станице Луганской, затем власть предложит развести силы в этом районе:

«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого нужны возможности, чтобы люди видели радио и телевидение, это тот пакет, который мы готовим. Мы хотим показать пакет, как мы отличаемся от того правительства».