"Надо Украине войти в состав России", - сенатор РФ Цеков дал циничное условие для возвращения Крыма

15.09.2019 22:10

Скандальный сенатор Сергей Цеков дал свой комментарий по поводу желания Украины оспорить притязания РФ на Крым. По мнению члена Софведа Российской Федерации по международным делам, "никаких шансов вернуть Крым у Украины нет", сообщает Диалог.UA.

Тем не менее, один быстрый вариант для воссоединения политик все же видит. Для этого Украине необходимо воссоединиться с РФ. "Надо Украине войти в состав России. Все остальное - сказки для избирателей", - подчеркнул сенатор. Цеков не упустил возможности язвительно прокомментировать желание президента Зеленского закончить войну и вернуть утерянные территории. По его мнению, украинская сторона держит своих жителей за дураков, обещая возвращение земель, а крымчане пришли на так называемый "референдум" и поэтому имеют право распоряжаться своей землей так, как пожелают.