Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать

15.09.2019 21:51

Президент Украины Владимир Зеленский предложил принять законопроект о «гонорарах» за разоблачения нечестных чиновников и взяточников. Если информация правдива, то сообщивший может получить 10% от похищенной (или растраченной) суммы.

Как разбогатеть на разоблачении коррупции, пишет from-ua.

Основные пункты законопроекта:

— «ябеды» будут защищены от увольнения, преследования, а все имена обещают не разглашать;

— обличители коррупционеров будут поощряться премиями;

— информаторов будут уведомлять о ходе расследования;

— на чиновника, который занимается распределением бюджетных средств, можно жаловаться, а правоохранительные органы обязаны отреагировать на заявление;

— закон могут принять в этом году, а работать он начнет с 1 января 2020 г.

Инструкция для обличителя:

— в жалобе должен быть указан факт, который можно проверить;

— жаловаться необходимо только в правоохранительные органы;

— на проверку дается 10 дней. Если быстро проверить не получается, срок продлевается до 60 дней;

— далее дело передается в суд, и судья решает, заслужил ли информатор премию.

Деньги обличитель получает если ущерб бюджету составляет от 5 000 прожиточный минимум, а это — 9,6 млн грн. Максимально информатор может заработать 3 000 минимальных зарплат, что составляет 12,5 млн грн, а минимально – 10% от 5 000 прожиточных минимумов, т.е. 960 тыс. грн.

Откуда будут платить за доносы?

Оплачивать такую работу будут из бюджета. Дополнительно планируется разработать законопроект о гражданской конфискации. Уличенные чиновник будет платить в бюджет, и эти деньги сможет получить тот, кто сообщил о растрате или взятке.