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Привязку к возрасту для выхода на пенсию по выслуге лет отменили
Конституционный Суд Украины принял Решение по делу по конституционному представлению 45 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Закона Украины “О пенсионном обеспечении”, передает finance.ua.
В Решении отмечается, что Законом № 911 установлено в качестве дополнительного условия для назначения пенсии по выслуге лет достижение возраста 50 лет для работников летного и летно-испытательного состава, и 55 лет для таких категорий:
работников образования,
здравоохранения,
социального обеспечения,
артистов театрально-концертных и других зрелищных заведений, предприятий и коллективов.
В соответствии со статьей 51 Закона № 1788 пенсии по выслуге лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятых на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту.
Кроме того, по мнению Конституционного Суда Украины, внесение изменений Законом № 213 в оспариваемые положения Закона № 1788 о повышении на пять лет пенсионного возраста для женщин, увеличение на пять лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии по выслуге лет, осуществлялось без учета юридической природы назначения пенсии по выслуге лет, определенной статьей 51 Закона № 1788.
А именно того, что указанная пенсия устанавливается отдельным категориям граждан, занятых на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту.
Относительно повышения на пять лет возраста выхода на пенсию для женщин, а также увеличения на пять лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии по выслуге лет для отдельных категорий работников, являются такими, которые лишают указанных лиц права на социальную защиту и не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, социального государства.
В Решении КСУ отмечается, что законодатель, сравнив возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин, занятых на определенных пунктами “а”, “б”, “в”, “г”, “д” статьи 55 Закона № 1788 работах, которые “связаны с вредным воздействием на здоровье и приводят к потере профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту, отменил специальные гарантии по охране труда и здоровья женщин и установленные специальные условия приобретения права на пенсию по выслуге лет.
Теги: Украина, Донбасс, закон, возраст, Конституция, Конституционный суд, пенсии
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