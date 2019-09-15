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Теперь Лукашенко обанкротится: в Украине анонсировали возобновление прямых перелетов в Россию

15.09.2019 08:10
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Теперь Лукашенко обанкротится: в Украине анонсировали возобновление прямых перелетов в Россию

Уже в этом году самый крупный авиаперевозчик Украины планирует возобновить прямое авиасообщение с Россией. Первые рейсы могут появиться в ноябре или декабре.

Об этом сообщил Telegram-канал "Шаурма Зеленского" ссылаясь на источники в МАУ и УкрАэроРухе, передает hyser.

Сообщается, что из-за возобновления прямых рейсов президент Беларуси Александр Лукашенко лишиться крупной суммы, которая нужна ему для достройки нового терминала в Минске.

При этом отмечается, что часть торговой зоны в новом терминале Лукашенко уже подарил офшорам Порошенко, а Белавиа снова станет банкротом.
Согласно информации данного канала, 10-20% от каждого билета между Украиной и аэропортом Минска - Лукашенко, через Свинарчука последние годы передавал своему украинскому "коллеге" кэшем.

Именно с целью наживы Порошенко и решил ввести запрет на прямые перелеты в Россию. Более того украинская авиаиндустрия потеряла несколько сотен миллионов долларов. Все эти миллионы достались Лукашенко и Порошенко.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Беларусь, банкротство, авиация, терминал, Порошенко, Лукашенко
 
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