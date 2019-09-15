В Украине вымирают мужчины: озвучены страшные цифры

15.09.2019 10:10

Смертность среди мужчин трудоспособного возраста в Украине в 4-7 раз выше, чем в развитых странах Европы. Практически от всех болезней украинцы умирают быстрее, чем европейцы.

Такие данные озвучила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины, доктор экономических наук Элла Либанова, передает Обозреватель.

Она отметила, что демографическая катастрофа в Украине проявляется не столько в низкой рождаемости, сколько в слишком высокой смертности населения.

"В чем есть демографическая катастрофа – это слишком высокая смертность. Особенно мужчин, особенно трудоспособного и младшего трудоспособного возраста. Тут страшные цифры. У нас в таком возрасте умирают в 4-5-7 раз больше мужчин, чем в Швеции или Швейцарии. Даже в два раза больше, чем в Польше", – отметила Либанова.

Она обратила внимание, что речь идет не только о заболеваниях – молодые чаще гибнут по другим причинам, в частности, в результате дорожно-транспортных происшествий.

"Но даже когда мы говорим о заболеваниях, то практически от всех болезней наши люди умирают на несколько лет раньше, чем иностранцы", – подчеркнула профессор.

По словам Либановой, основная причина такой высокой смертности заключается в образе жизни украинцев.

Рождаемость в Украине, добавила она, действительно низкая, но находится на среднеевропейском уровне.

Напомним, по данным Госстата на июль 2019 года, на 100 умерших в Украине приходится 49 новорожденных.