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Гончарук анонсировал еще ряд увольнений: кто из чиновников не угодил на этот раз
16.09.2019 08:32
В качестве реакции на заявление президента Зеленского о проведении приватизации и налоговой амнистии, глава Кабмина рассказал о планах в данной сфере.
Речь идет о руководстве Фонда государственного имущества, сообщает Диалог.UA.
По словам Гончарука, в новом бюджете существенного увеличения доходов от приватизации ждать не стоит, однако все поменяется, когда будет уволен глава Фонда Виталий Трубаров и все его помощники.
В то же время, премьер-министр выразил надежду на то, что уже новое руководство предоставит Кабмину реалистичный и подробный план того, что государство приватизирует в 2020 году. До этого же времени Гончарук не может озвучивать какие-то более точные цифры касаемо потенциальных поступлений в бюджет.
www.dialog.ua
Теги: Донбасс, премьер-министр, увольнение, Зеленский
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