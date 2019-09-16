Крым исчезнет с лица Земли, у Путина готовят немыслимое: детали скандала

16.09.2019 21:39

В России задумали переименовать аннексированный украинский Крым, используя любимые «скрепы»

Об этом заявил человек президента России Владимира Путина Георгий Мурадов.

«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида», — отметил он.

В то же время сам Мурадов утверждает, что это якобы поможет Крыму выйти на новый уровень.

«Этот вопрос, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она может уже вполне выходить на уровень конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти», — подчеркнул он.

Обратим внимание, что пользователи сети восприняли предложение о переименовании едкими комментариями.

«Ребята, ну отмываете вы бабло, ну нахуя эти переименования нужны? Вон ментов в полицейских переименовали, хули толку», «Когда коту не**й делать, он тоже яйца лижет», «Любое переименование подразумевает: — Дайте денег», «Шикарная попытка обойти санкции», — пишут они.

Как сообщалось ранее, у Владимира Путина открыто назвали условие для возвращения Украине оккупированного российскими войсками Крыма. Циничное заявление сделал российский сенатор, член Совфеда РФ Сергей Цеков, который открыто поддерживает военную агрессию России по отношению к Украине.

По его словам, возвращение аннексированного Крыма в состав Украины возможен якобы только при одном условии.

Один из главных адептов Кремля Сергей Цеков цинично заявил, что если Украина хочет вернуть оккупированный Крым, «она должна войти в состав России»

«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное – сказки для избирателей», — выдал порцию бреда российский сенатор и один из главных соратников Владимира Путина.

Более того, член Совета Федераций РФ Сергей Цеков заявил, что «никаких шансов вернуть Крым у Украины нет».

Ранее мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский назвал шаги по деоккупации Крыма и Донбасса. Соответствующее заявление он сделал в рамках конференции YES-2019. Так, выступая перед публикой, глава государства Владимир Зеленский признался, какая судьба ожидает оккупированный российскими войсками Крым.

Источник: https://politeka.net