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На мосту в Станице Луганской установили веб-камеру
16.09.2019 21:17
Возле моста в Станице Луганской установили веб-камеру, изображение с которой транслируется на канале Луганской облгосадминистрации в Youtube. Об этом сообщается на сайте Луганской ОГА в Facebook.
«На официальном канале Луганской облгосадминистрации в YouTube опубликовано LIVE-трансляцию по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской. Таким образом, каждый, кому небезразлична судьба Луганщины, станет свидетелем построения моста, который станет символом единения и примирения», — говорится в сообщении.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мост, Станица Луганская, веб-камера
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