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НБУ назвал основные признаки фальшивых банкнот 500 гривен (ВИДЕО)

16.09.2019 14:00
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НБУ назвал основные признаки фальшивых банкнот 500 гривен (ВИДЕО)

Национальный банк Украины дал разъяснение, как отличить поддельные банкноты номиналом 500 грн от настоящих. Об этом говорится в видео, обнародованном на канале НБУ в Youtube, сообщает РБК-Украина.
Как отметил Виталий Ковтонюк, главный специалист департамента денежного обращения НБУ, поддельные банкноты поступают в кассы торговых сетей, АЗС, метрополитенов.
По данным НБУ, фальшивые банкноты опасны тем, что в них подделаны элементы защиты, которые проверяются кассирами с помощью ультрафиолетовых детекторов.
"Но настоящие банкноты имеют достаточно элементов защиты, которые позволяют проверить их подлинность без применения специального оборудования", - сказал Ковтонюк.
Главный специалист департамента денежного обращения НБУ сообщил, что поддельные банкноты можно отличить на ощупь, поскольку они склеены из двух листов. Кроме того, у фальшивых банкнот менее четкие изображения. Также банкноты можно отличить при взгляде под укглом.



Теги: НБУ, подделка, признак, банкнота
 
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